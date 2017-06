Zeeuwse proefboerderij moet voor huizen van hennep zorgen

Groene brandstof

Het is een onderdeel van een groter geheel: Op de Rusthoeve wordt de komende drie jaar gewerkt aan nieuwe milieuvriendelijke bouwmaterialen, bestrijdingsmiddelen en papier. Want groene grondstoffen en groene producten zijn de toekomst. Onder de projectnaam 'Growing a Green Future' zijn daar sinds gisteren elf bedrijven mee bezig.

Agrodôme hoopt met het prototype van het duurzame vakantiehuisje de boer op te gaan en andere ondernemers te inspireren om ook dit soort huizen te maken. Tot nu toe staat de bouwsector niet te trappelen. "De bouwwereld is nogal traditioneel, wat nieuw is of anders is in de bouw moeilijk", zegt Fred van de Burgh van Agrodôme. "Dit is durven. Ik wil ze overtuigen door mooie voorbeelden te laten zien, ze uitdagen om mooie en comfortabele producten te maken waar mensen blij van worden".