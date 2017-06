Jonge inspreker (8) komt voor niets naar raad Goes

Gezond

Met een mooi pak aan en een strik om, stond hij voor de voltallige raad een gloedvol pleidooi te houden. "Buiten spelen is gezond, daar krijg je vitamines van", zei Aron. Na zijn inspreek tijd, 3 minuten, kreeg hij applaus van de raadsleden. Maar zijn verzoek was eigenlijk niet nodig, vertelde burgemeester René Verhulst hem. "Want er mag in de gehele gemeente gewoon gestoepkrijt worden". Dus Aron kwam eigenlijk voor niets, maar hij is blij dat ie weer kan stoepkrijten, want "iemand had tegen mij gezegd dat het verboden is".