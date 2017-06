Zeeland wordt wakker: Jonge inspreker, proefboerderij en exoten

Jonge inspreker bij raadsvergadering Goes (foto: omroep zeeland)

Stoepkrijtverbod

Misschien wel de allerjongste inspreker ooit: Aron van de Ree uit Goes. Hij sprak gisteravond de gemeenteraad van Goes toe. Want Aron had gehoord dat er in de gemeente een stoepkrijtverbod geldt.

Project Growing a Green Future van start bij proefboerderij Rusthoeve (foto: Omroep Zeeland)

Proefboerderij

Een vakantiehuisje gemaakt van duurzame gewassen als bamboe, hennep, houtvezel en zeewier. Over drie jaar moet het er staan. Het bedrijf Agrodome uit Wageningen presenteerde dit plan vandaag op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Floristen ontdekken meer zuidelijke plantensoorten in Zeeland (foto: Omroep Zeeland )

Zuidelijke invasie

Zaadjes die via het tentzeil, de caravan of auto zijn meegekomen uit zuidelijke landen en hier makkelijk ontkiemen vanwege het zachte klimaat. Er is de afgelopen dertig jaar een duidelijke opmars van zuidelijke plantensoorten naar Zeeland gaande, zo ontdekten onderzoekers van wilde planten.

Motorrijder gewond (foto: HV Zeeland)

Onderuit

Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Westerscheldetunnelweg (N62). Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De bloemetjes staan weer buiten in Kloosterzande (foto: Gina Heynze) (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Vandaag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft droog en met een frisse westelijke wind, kracht 3 tot 4, wordt het vanmiddag maximaal 18 tot 20 graden.