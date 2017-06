'Rederij Vroon akkoord met schuldeisers'

Rederij Vroon (foto: Omroep Zeeland)

Eerder deze week werd op basis van het jaarverslag van Vroon gemeld dat het voortbestaan van de onderneming onzeker was. ,,Wij hebben gecommuniceerd dat als de markt nog lange tijd zo slecht blijft, het voortbestaan van de organisatie niet gegarandeerd is'', zegt Marks in de Telegraaf. ,,Daarin verschillen wij niet van andere bedrijven die in onze markten opereren.''

Rederij Vroon was 126 jaar gevestigd in Breskens. In 2016 verhuisde het hoofdkantoor naar Breda. Bij Vroon werken wereldwijd bijna 4000 mensen. Het is een van de grotere rederijen van Nederland.

