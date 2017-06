Boer Bewust breidt uit naar Zeeland

Werk op het land (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de boeren achter de campagne bestaat van hen een verkeerd beeld. Zelf vinden ze dat ze modern, vooruitstrevend en innovatief zijn, maar vooral in de social media worden ze vaak weggezet als vervuilers. Woordvoerder Jan Blitterswijk uit Biddinghuizen zegt dat boeren het zat zijn dat organisaties als Greenpeace en Wakker Dier over hun rug goede sier proberen te maken

Stichting Boer Bewust is in 2016 opgericht en breidt zich steeds verder uit. De boeren laten inmiddels van zich horen via Twitter, Facebook en een eigen website. In het boerenland staan hier en daar ook grote borden met de leuze 'Bewuste boeren voeden de wereld'.