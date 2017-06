Man aangehouden wegens bedreiging

Een 43-jarige man uit Heinkenszand is gisteravond aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij in de Dorpsstraat in Heinkenszand een plaatsgenoot heeft bedreigd met een scherp voorwerp.

(foto: Omroep Zeeland) De twee mannen hadden rond 19.00 uur ruzie in de Julianastraat. Een getuige meldde de politie dat de 43-jarige man tijdens de woordenwisseling stekende beweging zou hebben gemaakt. Dronken De aangehouden man wordt vandaag nog verhoord over wat zich precies heeft afgespeeld. Gisteravond was hij te dronken om een samenhangende verklaring af te leggen.