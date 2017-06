Zeeuwse agenten gaan snapchatten

Kubus met Snapchat-logo (foto: Visual Content)

De politie hoopt via Snapchat vooral met jongeren in contact te komen. De Snaps gaan over het werk van de agenten en zaken die vooral de jeugd interesseren. Het gaat dan over wat de agenten doen tijdens hun werk en bijvoorbeeld onderwerpen als evenementen, drugs, sexting of overlast.

Snapchat Snapchat is een toepassing om foto's en video's te delen op de smartphone. Het bijzondere is dat de ontvangen media maar tijdelijk zichtbaar zijn bij de ontvangers, dit gaat van één tot tien seconden. Daarna verdwijnen de bestanden van de servers van Snapchat.

De politie Zeeland-West-Brabant is niet de eerste die Snapchat gebruikt. In Amsterdam zijn agenten al sinds vorig jaar bezig met Snapchat.

De Snapchat accounts van de Zeeuwse politie zijn hier te vinden.