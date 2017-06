ZLM weer uitgeroepen tot beste verzekeraar

ZLM Verzekeringen in Goes is uitgeroepen tot beste verzekeraar van Nederland. Het is al voor de achtste keer op rij dat klanten ZLM belonen met het hoogste rapportcijfer van allemaal, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

(foto: Omroep Zeeland) Klanten hebben hun eigen verzekeraar een cijfer gegeven voor vertrouwen, algemene tevredenheid, klantgerichtheid, deskundigheid, duidelijkheid en contact. Op alle onderdelen scoorde ZLM een 8 of hoger. De verzekeraar laat weten daar zeer trots op te zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar TNS. In totaal zijn bijna 11.000 klanten ondervraagd.