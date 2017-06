'Geen Vuelta of Giro voor Tholen, maar liefst Ride for the Roses'

Fietsen zonder stoplicht

Tholen was gisteren startplaats van de tweede etappe van de Ster ZLM Toer. Aan belangstelling van pers en publiek geen gebrek met deelname van toppers als Marcel Kittel, Andre Greipel en Dylan Groenewegen.

De gemeente Tholen maakte van de gelegenheid gebruik om zich te profileren als fietsgemeente. "Je kan hier tachtig, negentig kilometer fietsen zonder een stoplicht tegen te komen", aldus wethouder Frank Hommel.

Hapje eten

Tholen zet zich vooral in voor de recreatieve fietser. "Dat heeft ook een economisch belang", zegt Hommel. "Ieder weekend komen hier honderden toerfietsers, die ook nog eens een hapje eten en een overnachting boeken."

Wethouder Frank Hommel van de gemeente Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Dromen van Ride for the Roses

Hommel kijkt tevreden terug op de komst van de Ster ZLM Toer. Hij is ambitieus voor de toekomst, maar wel op een manier die bij Tholen past. "Je hoeft niet te verwachten dat wij de Giro of Vuelta gaan binnenhalen."

Hommel hoopt dat de Ride for the Roses nog eens naar Tholen komt. "Dat is nou een evenement dat goed bij Tholen past. Misschien dat het over een paar jaar komt. We zijn er mee bezig. Wensen en dromen moet je houden."