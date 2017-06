René Verhulst definitief nieuwe burgemeester van Ede

Burgemeester René Verhulst van Goes stapt definitief over naar de gemeente Ede in Gelderland. Dat heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken op Twitter gezet. Verhulst was sinds 2010 burgemeester van Goes.

René Verhulst gaat definitief naar Ede (foto: Ronald Plasterk) Dat de 56-jarige Verhulst was voorgedragen als burgemeester van Ede, werd vorige week woensdag al bekendgemaakt. "Tegen mijzelf heb ik altijd gezegd dat ik alleen wegga voor de uitdaging van een 100.000+ gemeente en gelet mijn leeftijd ik het nu moet doen", zei Verhulst toen. Veel mensen uit Goes zeiden dat ze het jammer vonden dat Verhulst vertrekt uit hun gemeente. "Ik heb vijf burgemeesters meegemaakt en een betere dan René heb ik niet gezien", was de reactie van oud-raadslid Henk Hoogerland. De beoogde installatiedatum van Verhulst is op 8 september. Lees ook: 'René, wat doe je nu?'

