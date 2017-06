'Plannen voor containerkade op Thermphos-terrein'

(foto: oz)

Zeeland Seaport en de verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat ontkennen dat er al een intentieverklaring is ondertekend. "Er wordt met veel partijen gesproken over de toekomstige invulling van het Thermphos-terrein, maar er is nog geen handtekening gezet", zei De Bat vrijdag tijdens de vergadering van de commissie economie van Provinciale Staten.

Lang gekoesterde wens

Met de komst van zo'n containerkade lijkt een lang gekoesterde wens van de Zeeuwse havens in vervulling te gaan. Jarenlang is geijverd voor een grotere containerkade van 2,5 kilometer lang op het fossielenstrand De Kaloot bij de kerncentrale. Deze Westerschelde Containerterminal (WCT) sneuvelde bij de Raad van State, onder meer vanwege de natuurwaarde van het strand.

De geplande containerkade verderop, op het terrein van de failliete fosforproducent Thermphos is kleiner. De kade is bedoeld voor kleinere vrachtschepen, dan de containerreuzen waarvoor de WCT bedoeld was. Bij de nieuwe, kleinere containerkade kunnen ook binnenvaartschepen hun containers laden- en lossen.

Vervuiling

Havenbeheerder Zeeland Seaports is in conflict met de provincie Zeeland over de sanering van het Thermphos-terrein, dat ernstig vervuild is met fosforresten, asbest en radio-actief materiaal. De kleine containerkade staat gepland op dat deel van het Thermphos-terrein, dat niet vervuild is.

De Zeeuwse havens voeren nu vooral veel losse goederen en materialen aan in grote bulkschepen. Omdat goederen inmiddels voor een belangrijk deel in containers worden vervoerd, gaat dat deel van de handel nu voor een belangrijk deel aan de Zeeuwse havens voorbij.

