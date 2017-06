Meisje mishandeld na poging tot straatroof

(foto: Omroep Zeeland)

De jongens van naar schatting een jaar of 18 hielden het meisje tegen toen ze aan het fietsen was en eisten geld. Toen bleek dat het meisje geen geld bij zich had, werd ze door de drie mishandeld. Volgens de politie is ze heel erg geschrokken van het incident.

De politie heeft een signalement van de jongens en vraagt mensen die getuige zijn geweest om zich te melden.