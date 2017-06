Een verbrande nek en altijd de loep op zak

Veldwerk voor de Flora Zeelandica (foto: Omroep Zeeland )

De Zwart, van origine hovenier, verricht zijn veldwerk vooral in het agrarisch buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen. "Je moet oppassen dat je niet kromgroeit, en ja ik krijg daar een verbrande nek van, grapt hij."

Soms stuiten floristen op een nieuwe plantensoort, wat doen ze dan?

De Zwart ontdekte een paar jaar geleden de Bytinische wikke. Een nieuwe soort voor Zeeland. Natuurlijk had hij op dat moment zijn loep, 'de Heukels' - een professionele floragids en zijn fototoestel bij.

Als je tegen een nieuw plantje aanloopt, dan is de werkwijze als volgt: je vult een standaard-vragenlijst in over de kenmerken van de plant, zoals bijvoorbeeld minuscule haartjes. Je maakt foto's en je stuurt de gegevens gaan naar andere deskundigen. Als er bevestiging is, wordt de plant bijgeschreven in de boeken.

Voor De Zwart is zo'n ontdekking erg fijn. "Ik ben van nature vrij nuchter maar dan maak ik een klein sprongetje."

