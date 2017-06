Werkzaamheden aan A58 in de richting van Vlissingen

Het verkeer wordt bij de afslag 's-Gravenpolder van de weg geleid. Verkeer naar de Walcherse kust en naar Zeeuws-Vlaanderen moet de omleidingsborden volgen.

Als weggebruikers naar de bovenkant van Zeeland willen, de Bevelandse kust en Schouwen-Duiveland, dan kan worden gereden via de afslag Goes naar de Deltaweg, de N256. Het verkeer dat Zeeland uit rijdt heeft geen last van de werkzaamheden.

Verontwaardiging

Vorige week was er nog verontwaardiging toen wegwerkzaamheden op de dinsdag na Pinksteren bij Bergen op Zoom tot een flinke file leidden. Op het hoogtepunt stond er zestien kilometer file tussen Bergen op Zoom en Kapelle.

Rijkswaterstaat rekende er bij de voorbereidingen niet op dat er nog veel vakantieverkeer de provincie uitkwam. Om de file op te lossen, staakte Rijkswaterstaat de werkzaamheden, zodat het verkeer weer volop gebruik kon maken van de weg.

Lees ook:

Over de dammen

Om dit weekend grote overlast te voorkomen, wordt het verkeer vanuit Noord-Brabant, Zuid-Holland en België zoveel mogelijk omgeleid over de dammen en de Zeelandbrug. Het overige verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de A256, N664, N665 en N62. Ondanks de spreiding en de verschillende omleidingsroutes moeten automobilisten rekening houden met een extra reistijd van circa een half uur.

De werkzaamheden vinden nu plaats omdat Rijkswaterstaat in de zomermaanden juli en augustus vanwege de vakantiedrukte niet aan de weg wil werken. "Dan blijven er nog maar een beperkt aantal weekenden over in het voor- en najaar waarin we grotere werkzaamheden kunnen uitvoeren", aldus Martin Oosse van Rijkswaterstaat. De winterperiode is eveneens geen optie, omdat dan de weersomstandigheden niet optimaal zijn voor asfalteringswerkzaamheden.

Volgend weekend

Dit weekend is niet het enige weekend waarin wegwerkzaamheden plaatsvinden. Volgend weekend wordt de A58 tussen knooppunt Stelleplas en Arnemuiden aangepakt. Over de reden waarom er zoveel grote stukken in een keer worden afgesloten is Oosse duidelijk: "Dan zijn we in grote stappen snel thuis."

Na de zomer wordt gedurende twee weekenden gewerkt aan de A58, maar dan Zeeland uit. Dan wordt tussen Yerseke en Rilland gewerkt. Daarnaast wordt in het najaar de extra afslag Goes, ter hoogte van het ziekenhuis, aangesloten op de A58.