Boerenwagens beklad: Ze hebben een enorme emotionele waarde

Angela Leenhouts vermoedt dat de wagens beklad zijn in het weekend van 10 en 11 juni. Een buurman heeft na het weekend gezien dat er iets op de wagens was gespoten. Angela dacht dat de schade mee zou vallen tot ze gisteren zelf ging kijken. Ze schrok van de hoeveelheid graffiti op de kiepwagens.

Erfstuk

Jean-Pierre Temmerman overleed 21 januari 2015 aan de gevolgen van kanker. Hij was niet alleen boer, maar ook actief als medewerker Openbare Werken bij de gemeente Sluis. Samen met Angela runde hij ook nog een mini-camping bij de boerderij.

Twee van de kinderen van Jean-Pierre willen in de toekomst hun vader opvolgen en de boerderij overnemen. Als erfstuk liet Jean-Pierre een aantal landbouwvoertuigen achter, waaronder de twee kiepwagens die nu zijn ondergespoten met graffiti.

Angela samen met haar man Jean-Pierre (foto: Angela Temmerman-Leenhouts)

Fight nazi's

Op de wagens staan zogenoemde tags. Deze worden vaak gebruikt als een soort handtekening van de graffitispuiter. De politie heeft foto's gemaakt en vergelijkt die met andere tags in de omgeving. Zo kan er misschien een spoor zijn naar de dader. Ook staat op een van de wagens 'fight nazi's'. Volgens de politie is onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld.

Een wagen is beklad met de tekst "nazi's" (foto: Omroep Zeeland)

De wagens zijn een kleine tien jaar geleden helemaal opgeknapt. Ze zijn daarna nog jaren gebruikt door vader Jean-Pierre. Wat de schade exact is weet Angela Leenhouts niet, maar alles zal moeten worden overgespoten. Het is vooral de emotionele schade die erg veel pijn doet bij de familie.

Angela heeft geen flauw idee wie de daders zijn. Ze denkt dat het vandalisme niet persoonlijk bedoeld is en hoopt dat de graffitispuiters spijt krijgen van hun daad.

Politie

De politie heeft vrijdagochtend onderzoek gedaan in de schuur. Vorige week is er ook al een school en een vogelspothuisje in Oostburg beklad. De politie onderzoekt of er een verband is met deze zaak.