Beiaardier van Tholen weet van geen ophouden

Fascinerend beroep

Oorspronkelijk komt Gerard uit Delft. Daar leerde hij op jonge leeftijd organist en beiaardier Leen 't Hart kennen die hem zo inspireerde dat Gerard zelf ook beiaard wilde spelen. "Ik ging veel met hem mee naar boven in de Nieuwe Kerk en vond het een fascinerend beroep daar," legt Gerard uit. Die fascinatie is er nog steeds, zelfs na zo lang spelen. "Ik heb het gevoel dat ik nooit gewerkt heb, zo fijn vind ik het."

Om de twee weken komt Gerard in Tholen en Sint-Maartensdijk langs. Daarnaast speelt hij bij speciale gelegenheden. Hij kan nog steeds emotioneel raken van het spel op het eeuwenoude instrument. "Dan speel je mooie muziek en lukt alles. Dan krijg ik wel kippenvel. Dat is echt genieten."

(foto: Omroep Zeeland)

Fysieke uitdaging

Gerard weet niet hoelang hij het spelen op de twee Zeeuwse carillons volhoudt. Vooral fysiek is dat een uitdaging de laatste jaren. "Het zwaarste is eigenlijk het trappen klimmen. Dit is een lage toren, maar ik heb behoorlijk wat treden moeten beklimmen in mijn leven als beiaardier", vertelt de jubilaris. Daarom is hij in Rotterdam in 2014 met pensioen "Daar heeft mijn zoon Richard het overgenomen. Dat was een geweldige belevenis."

Maar nu al zeggen dat hij nadenkt over stoppen is er voor de beiaardier op leeftijd nog niet bij "Ik doe daar geen uitspraken over. Anders word ik er aan gehouden," besluit hij lachend.