ZB: meer opdrachten, minder subsidie

ZB Planbureau (foto: OZ)

Fusie

ZB is de nieuwe naam van de organisatie die is ontstaan na de fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en onderzoeksorganisatie Scoop. De fusie werd ingezet, omdat beide organisaties minder subsidie kregen en flink moesten bezuinigen. Ook bleken ze voor een deel hetzelfde werk te doen, zoals het opslaan van informatie over de Zeeuwse samenleving.

Van de provincie krijgt de ZB bijna zeven miljoen euro subsidie. Ook de gemeente Middelburg doet een stevige duit in het zakje, waardoor de ZB in totaal 10 miljoen euro tot zijn beschikking heeft. Voor dat geld doet ze onderzoek, betaalt ze haar personeel, houdt ze de bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg open en ondersteunt ze andere bibliotheken in Zeeland.

"Eigen opdrachten betekent extra inkomsten en dus minder afhankelijk van overheidsgeld" SGP-Statenlid Kees van den Berge over ZB

Zeeuwse Statenfracties hopen dat de ZB meer geld gaat verdienen met onderzoeksopdrachten. "Kijk wat je aan opdrachten uit de markt kan halen, in plaats van op eigen initiatief onderzoeken op te starten. Voor een aantal eigen onderzoeken kun je bovendien ook beter aansluiten bij andere onderzoeksorganisaties die misschien hetzelfde onderwerp onder de loep willen nemen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek", klonk het vrijdagmiddag in de Statencommissie Economie. "Eigen opdrachten betekent extra inkomsten en dus minder afhankelijk van overheidsgeld", aldus Van den Berge (SGP).

De provincie Zeeland geeft per jaar ruim 15 miljoen euro uit aan welzijn en cultuur. Bijna zeven miljoen euro daarvan gaat naar ZB; een relatief groot deel, vinden Statenleden. Statenlid Van den Berge vindt dat de jaarlijkse subsidie van zeven miljoen euro voor ZB hoog is en wil dat ook andere gemeentes dan Middelburg mee gaan betalen. "Die gemeentes zijn ook klant van de ZB, waarvoor je misschien onderzoeksopdrachten kunt uitvoeren. Dat staat ook in de aanbevelingen in een rapport over de fusie."