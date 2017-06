​Wapens in auto beschonken bestuurder

(foto: OZ)

Een 22-jarige Belg uit Hallezoersel is zaterdagochtend aangehouden in Wilhelminadorp. De man werd aan de kant gezet met zijn auto door surveillerende agenten. Uit een blaastest bleek dat de Belg teveel gedronken had. Hij moest mee naar het bureau voor een ademanalyse.

Wapens Toen de agenten hem in hun eigen auto naar het bureau wilden brengen zag een van hen een taser liggen in de auto. Hierop is de 22-jarige Belg aangehouden voor het overtreden van de Wet Wapens en Munitie. Onder een stoel vonden de agenten nog een luchtdrukwapen. Beide voorwerpen zijn in beslag genomen. De man is overgebracht naar een politiecel. Hij wordt zaterdag gehoord over de zaak. Uit de ademanalyse bleek dat de man drie keer teveel had gedronken voor een beginnend bestuurder.