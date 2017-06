Automobilist rijdt roekeloos door Kloosterzande

Cloosterstraat in Kloosterzande (foto: Google Maps)

De roekeloze aktie gebeurde tussen 23.15 en 23.30 uur. Een inwoner van Walsoorden reed door de Cloosterstraat in Kloosterzande. Ineens kwam, als uit het niets, een tegenligger hem tegemoet. De man uit Walsoorden moest snel uitwijken om een frontale aanrijding te voorkomen.

De man uit Walsoorden kon niet voorkomen dat de tegenligger zijn auto tegen de zijkant aanreed. De tegenligger reed verder en botste ook nog tegen twee geparkeerde auto’s aan. Hierna keerde hij om en vertrok met hoge snelheid van de plaats van het ongeval. De auto van de man uit Walsoorden is weggesleept door een takelbedrijf.

Volgens getuigen gaat het om een klein model personenauto, mogelijk in de kleur zwart. De auto is beschadigd als gevolg van de aanrijdingen. De politie is nog op zoek naar de veroorzaker van de aanrijdingen.