Verdachte bedreiging verstopt zich in kast

Politieauto (foto: Omroep Zeeland)

Agenten hadden informatie dat de verdachte van een ernstige bedreiging in deze woning aanwezig zou zijn. Op last van de Officier van Justitie moest deze man worden aangehouden. De agenten wilden de woning in om de verdachte te zoeken, maar de bewoner liet hen niet toe. Even later zijn de agenten toch het huis ingegaan, omdat zij een ‘machtiging tot binnentreden’ van de hulpofficier hadden gekregen.

Een van de agenten vond de gezochte verdachte, een 34-jarige man uit Terneuzen, uiteindelijk in een kast. Hij zat verstopt achter en onder allerlei spullen die hij daar volgens de politie nooit zelf had kunnen neerleggen. Om die reden zijn ook de twee bewoners van de woning aan de Donze Visserstraat aangehouden. Zij worden ervan verdacht de 34-jarige man te hebben geholpen om zich te verstoppen voor de politie. Alle verdachten zijn overgebracht naar een politiecel en worden daar zaterdag gehoord.