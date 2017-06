FT Antwerpen neemt afscheid van Bouzambou

FT Antwerpen neemt afscheid van Bouzambou (foto: Jan Mees)

Zaalvoetballer Saïd Bouzambou uit Vlissingen moet weg bij zijn Belgische club FT Antwerpen. Manager Verbeeck van de club zegt dat in gesprek met het Belgische Sportbeat. FT Antwerpen is tevreden over Bouzambou, maar kiest voor spelers uit de eigen regio.

Manager Verbeeck van FT Antwerpen over het vertrek van Bouzambou Contractverlenging

Het vertrek van Bouzambou bij Antwerpen is opvallend, omdat de aanvaller in mei zijn contract nog met een jaar verlengde. Hij zal nu op zoek moeten naar een andere club. Welke dat zal worden is nog niet bekend.



Aziatische Champions League

Bouzambou verblijft op dit moment in Azië, waar hij volgende maand met de Indonesische club Vamos FC Mataram speelt in de Champions League. Dat toernooi wordt van 20 tot en met 30 juli in Vietnam gehouden.