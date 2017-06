'Tom Boere wordt nieuwe spits FC Twente'

Tom Boere uit Terneuzen speelt volgend seizoen zo goed als zeker in de eredivisie bij FC Twente. Dat meldt Voetbal International. Volgens het voetbalweekblad is Boere in gesprek met de club uit Enschede en is een eerste bod uitgebracht bij de huidige club van Boere, FC Oss.

Tom Boere werd afgelopen seizoen topscorer van de Jupiler League (foto: Orange Pictures) 33 goals Boere (24) kende een uitstekend seizoen in de Jupiler League waarin hij voor laagvlieger FC Oss 33 doelpunten wist te scoren. Dat maakt hem voor veel clubs een interessante speler om aan te trekken. Volgens VI raakte Boere tijdens een gesprek met de technische leiding van FC Twente overtuigd en kwam de transfer in een stroomversnelling. De Tukkers hopen de transfer nog voor volgende week donderdag, wanneer de voorbereiding van start gaat, af te ronden. Ünal Als de transfer van Boere naar FC Twente inderdaad doorgaat is hij de opvolger van Enes Ünal. Boere speelde in het verleden voor Terneuzen, Ajax, AA Gent, Hoogstraten, FC Eindhoven. Nu staat hij dus nog onder contract bij FC Oss. FC Twente ziet in Tom Boere de opvolger van Enes Ünal, zegt Voetbal International (foto: www.fcoss.nl)