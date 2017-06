Agent scheurt armpees tijdens aanhouding

Tijdens een melding van huiselijk geweld vrijdagavond in Middelburg zijn twee agenten gewond geraakt. Een scheurde een pees in zijn arm. Een 41-jarige man en zijn vriendin zijn hiervoor aangehouden en zitten nog in de cel.

Politiespullen (foto: oz) Agenten kregen rond 20:45 uur een melding om naar de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Middelburg te gaan. Daar zou een ruzie gaande zijn waarbij een vrouw met een scherp voorwerp was bedreigd. De agenten kwamen bij de woning aan en troffen daar twee vrouwen en een man. De man zou geweld hebben gebruikt tegen zijn vrouw en daarna een vriendin van de vrouw hebben bedreigd. Omdat er aangifte werd gedaan, besloten de agenten de 41-jarige Goesenaar aan te houden. In eerste instantie verliep die aanhouding zonder problemen totdat de partner ineens door het lint ging. Tijdens de worsteling met haar besloot de aangehouden verdachte zich er ook nog mee te bemoeien. Met hulp van pepperspray is het stel onder controle gebracht. Twee agenten zijn gewond geraakt aan hun armen. Een liep een gescheurde pees op. Allebei de betrokkenen zijn overgebracht naar een politiecel, waar ze nu nog vast zitten.