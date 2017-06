Bijzonder

De leerlingen vinden het ontzettend bijzonder dat ze hiervoor zijn uitgenodigd. Volgens Danique maak je dit maar één keer in je leven mee. "Ik vind het ook heel erg spannend, want alles moet natuurlijk wel goed gaan." Volgens Fenna komt dat wel goed, want ze hebben goed geoefend. "We zijn in Arnhem geweest en hebben de hele ceremonie uitgebreid doorgenomen. Wat we precies moeten doen en hoe we moeten lopen en kijken. Ik vond het reuze interessant, vooral als er heel hard commando's worden gegeven."

Uitreiking van de medailles tijdens de landelijke Veteranendag (foto: Veteraneninstituut)

Educatieprogramma

Dat juist deze leerlingen zijn uitgenodigd, heeft te maken met het educatieprogramma 'Veteraan in de Klas'. In heel Nederland verzorgen meer dan tweehonderd veteranen gastlessen op basisscholen en in het voorgezet onderwijs. De veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies, zoals bijvoorbeeld Libanon, Bosnië of Afghanistan, gaan met de leerlingen in gesprek over hun uitzending en over thema's als oorlog en vrede. Vaak neemt de veteraan attributen mee die gebruikt werden bij hun missie, bijvoorbeeld een kogelvrij vest of een VN-helm.