Goud voor roeier De Koning in Poolse World Cup

Corné de Koning wint eerste prijs in Poolse Poznan (foto: www.teamnl.org)

Geslaagd avontuur

Het was voor De Koning en Van der Meer een foutloze finale. Ze namen al snel de leiding in de wedstrijd en gaven die niet meer af. Na vijfhonderd meter was de voorsprong al gegroeid tot zes seconden en deze werd gedurende de wedstrijd gestaag uitgebreid. Bij de finish was het verschil met de eerste belager Groot-Brittannië opgelopen tot ruim veertien seconden. Oekraïne eindigde uiteindelijk als derde op eenentwintig seconden van Nederland.



Sterkere positie

Door de zege behouden De Koning en Van der Meer hun ongeslagen status in de wereldbeker. Ze hopen deze zegereeks door te zetten bij de volgende wedstrijd in het Litouwse Tikai, volgend weekend.



WK

Het Nederlandse duo werkt met vertrouwen toe naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten. Dat toernooi vindt plaats in september.