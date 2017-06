Sterke dag voor Nick van der Lijke in Zwitserland

Van der Lijke reed ruim 85 kilometer in de aanval. (foto: Orange Pictures)

Bergtrui

Van der Lijke zat mee in de ontsnapping die in het begin van de korte etappe (100 kilometer) tot stand kwam. Daarin zaten ook de Deen Lasse Norman Hansen, Jelle Wallays uit België en de Zuid-Afrikaan Jaco Venter. De Middelburger streed samen met Hansen om de bergpunten. Van der Lijke wist geen enkele keer als eerste over de top van de beklimmingen te komen, maar raapte nog wel 16 bergpunten op. Even had hij nog de kans om dat klassement te winnen, maar zijn concurrent Lasse Norman Hansen uit Denemarken pakte 5 punten meer dan de Middelburger. Hierdoor is Hansen niet meer in te halen. De voorlaatste etappe werd in een sprint gewonnen door Peter Sagan.



Morgen wordt er nog een tijdrit verreden in de etappekoers. Dan zijn er geen bergpunten meer te halen.