Afsluiting A58 zorgt voor weinig vertraging

De werkzaamheden op de A58 tussen Goes en knooppunt Stelleplas hebben dit weekend niet voor veel oponthoud gezorgd. Het verkeer dat de afslag 's-Gravenpolder nam, stond een paar kilometer in de file en ook op de Deltaweg tussen Goes en de afslag Kortgene was het soms druk. Op de andere routes was nauwelijks overlast.

Door het vernieuwen van het asfalt is de A58 ter hoogte van knooppunt De Poel bij Goes tot knooppunt Stelleplas bij Heinkenszand afgesloten in de richting van Vlissingen. Het verkeer naar de Walcherse kust wordt omgeleid, vanaf afslag 35, 's-Gravenpolder. Vandaar moeten weggebruikers verder over de Sloeweg. De werkzaamheden duren nog tot maandagochtend 6 uur. Lees ook: Werkzaamheden aan A58 in de richting van Vlissingen