Afsluiting A58 zorgt zaterdag voor weinig vertraging

Door het vernieuwen van het asfalt is de A58 ter hoogte van knooppunt De Poel bij Goes tot knooppunt Stelleplas bij Heinkenszand afgesloten in de richting van Vlissingen. Het verkeer naar de Walcherse kust wordt omgeleid, vanaf afslag 35, 's-Gravenpolder. Vandaar moeten weggebruikers verder over de Sloeweg.

Zondag wordt meer verkeer verwacht, doordat het een stuk warmer wordt. Daardoor zal meer verkeer via de A58 Zeeland in rijden. Houd rekening met een extra reistijd van 30 minuten als u naar de Walcherse kust wilt rijden. De werkzaamheden duren nog tot maandagochtend 6 uur.

