Brand in manege Koewacht geblust door Zeeuwse en Belgische brandweer

In Koewacht heeft vannacht een hevige brand gewoed in een manege, net over de grens met België. Bij het blussen waren Zeeuwse en Belgische blusvoertuigen betrokken.

De brand woedde in een opslagloods met hooi en stro en werd vlak voor middernacht gemeld. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland waren er geen paarden of mensen bij de brand betrokken. Vanuit België en Zeeland zijn vijf blusvoertuigen en vier watertankwagens ingezet. Omdat de brand op het grondgebied van de Belgische gemeente Stekene was, werden de Zeeuwse brandweereenheden afgelost door Belgische. De oorzaak van de brand is onbekend.