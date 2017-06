Brandweer naar zorgcentrum in Middelburg

(foto: Omroep Zeeland)

De brandweer rukte groot uit omdat er een melding was binnengekomen van een brand in het zorgcentrum. Uiteindelijk bleek het te gaan om een brandende magnetron in een keukentje. Die magnetron is op het balkon gezet en geblust.

Ontruimd

Door het brandje ontstond rookontwikkeling in een huiskamer en de gang. Medewerkers van het zorgcentrum hebben de woningen in de betreffende gang ontruimd en de bewoners zijn opgevangen. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft de woning en de gang geventileerd en de bewoners konden weer terug naar hun kamers.