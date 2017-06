Bromfietser moet rijbewijs inleveren wegens dronkenschap

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in de gemeente Sluis twee bestuurders bekeurd omdat ze met alcohol op in hun auto reden. Ook werd om dezelfde reden het rijbewijs van een bromfietser ingevorderd.

Glas bier (foto: Omroep Zeeland) Een 17-jarige bromfietser uit de gemeente Sluis liep tegen de lamp in Aardenburg. Op de Bogaardstraat moest hij blazen en hieruit bleek dat hij veel teveel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de komende week wordt de zaak besproken met de Officier van Justitie. Die bepaalt dan wat er verder met de jongen en zijn rijbewijs gaat gebeuren. Op de Groote Markt in Sluis en op de Zwinweg in Cadzand werden twee Belgische automobilisten betrapt op het rijden onder invloed. Zij kregen beiden een boete opgelegd.