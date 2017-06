'Hij gaf zijn leven voor de vrijheid van anderen'

Op 6 oktober 1944 woedt in Zeeland de slag om de Schelde. Vijandelijke doelen rondom Breskens worden gebombardeerd. De 22-jarige Nieuw-Zeelander George Roney is een van de geallieerde piloten die de bombardementen uitvoeren. Boven Schoondijke wordt de spitfire van Roney geraakt en zijn vliegtuig stort neer. Het vliegtuig boort zich meters diep de grond in. In juni 1948 wordt de Spitfire opgegraven. De stoffelijke resten van de piloot worden op 12 juni 1948 in Schoondijke begraven.

Rob Roney is de zoon van Stanley, de broer van de omgekomen piloot George. Rob en zijn vrouw Trish twijfelden geen moment toen duidelijk werd dat de puzzel, die het leven en sterven van zijn oom was, eindelijk compleet kon worden gemaakt. "We hoorden dat het 33ste squadron, waar George bij diende, naar Zeeland wilde gaan om onder andere de plek te bezoeken waar oom George is neergestort. En dat ze daarna ook naar het graf zouden gaan. Daar moesten we bij zijn. Dave Stewart, van het squadron, heeft ons enorm geholpen alle puzzelstukjes op hun plek te krijgen. We zijn erg dankbaar dat we hier nu zijn," aldus neef Rob.

Het is pas 18 maanden geleden dat Dave Stewart erachter kwam dat George Roney bij het 33e squadron had gediend. "Toen ben ik contact gaan leggen met mogelijke familieleden om informatie te krijgen. Zij hadden nog brieven uit die tijd over eerst de vermissing van George en daarna zijn overlijden. Ik heb alle puzzelstukken kunnen verzamelen en dit is uiteindelijk de beloning voor dat werk. Ik ben erg trots op wat er tot stand is gekomen, want George heeft zijn leven gegeven voor de vrijheid van anderen."

Niet alleen Rob en leden van het squadron bewezen de laatste eer aan de omgekomen piloot, ook waarnemend burgemeester Peter Cammaert van Sluis hield een korte toespraak en legde bloemen op het graf.