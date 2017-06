Zeeuwse versie Tien van Nederland gewonnen door Belg

Bruno Clerbout wint Tien van Nederland in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Clerbout (40) is een Belgische triatleet met veel internationale ervaring. Hij stopte enkele jaren geleden als professioneel triatleet. Nu is Clerbout in voorbereiding om aan de Iron Man op Hawaii mee te doen. Hij deed toevallig mee in Goes omdat hij een weekend in Zeeland verbleef. Hij versloeg Ronnie Overgaauw uit Zoutelande. Crum van der Linden uit Vlissingen werd derde.

Vanwege het warme weer deden er minder deelnemers mee dan verwacht. Ongeveer tweehonderd atleten deden mee op de vijf of tien kilometer door de binnenstad van Goes. De opbrengst van de Tien van Nederland is voor de Right to Play, de organisatie die zich inzet voor ontwikkeling en gezondheid van kinderen in arme landen.