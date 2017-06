Gewilde Van Drongelen wil vooral speelminuten blijven maken

Speeltijd

"Natuurlijk is er belangstelling, en dat is altijd leuk, maar voorlopig blijf ik nog bij Sparta. Als er iets moois komt, kunnen we altijd zien of er iets gaat gebeuren, maar voorlopig blijf ik bij Sparta", laat Van Drongelen weten. "In de voetbalwereld weet je nooit wat er gebeurt, maar ik wil vooral graag spelen. Als ik vertrek moet er dus wel kans op speeltijd zijn. Het is allemaal even afwachten."

Of Van Drongelen weg zou mogen van Sparta? "Ja tuurlijk! Waarom niet? Ze zouden graag willen dat ik blijf, maar ze zouden mij een stap ook zeker gunnen." Met Sparta handhaafde Van Drongelen zich in de eredivisie. "Ik voel me goed bij die club. Het is een vertrouwde omgeving met een goede trainer en veel jonge jongens. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat we ons hebben gehandhaafd. Dat betekent dat we weer een jaar op het hoogste niveau mogen spelen. "

Van Drongelen kreeg van zijn club Sparta voor de tweede zomer op rij geen toestemming om mee te doen aan een Europees Toernooi met het Nederlands elftal onder 19 jaar. "Natuurlijk is dat jammer. Je wilt je graag meten met de sterkste spelers uit je eigen lichting in Europa. Maar ja, het is uit het belang van Sparta. Zij maken bepaalde keuzes, en die heb ik te accepteren." Oranje onder 19 is momenteel in voorbereiding op het EK in Georgië.

Van Drongelen, die vorig seizoen 31 wedstrijden speelde met Sparta, is tevreden over zijn eigen ontwikkeling. "Ik heb veel stappen kunnen maken. Zowel mentaal maar ook fysiek." Of zijn toekomst na de zomer in ieder geval in Nederland ligt? "Dat ligt eraan, je weet nooit wat er op je pad komt. Ik ben nu nog achttien jaar, dus in Nederland blijven lijkt me wel verstandig."