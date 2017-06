Nationale wegtitel voor Joannathan Duinkerke

Joannathan Duinkerke op archiefbeeld (foto: Tony Duinkerke)

Fietslengte

Duinkerke versnelde op een heuveltje op ongeveer 500 meter voor het einde. Bij de finish had hij een fietslengte voorsprong op nummer twee Mertens.



WK in Assen

ID-renner Duinkerke pakte de nationale titel nadat hij de afgelopen zes jaren telkens op de tweede plaats eindigde. In augustus neemt hij deel aan het WK op de weg dat in Assen wordt gehouden.