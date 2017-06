Eindzege José Gonçalves in Ster ZLM Toer

Het peloton rijdt over Tholen tijdens de tweede etappe van de Ster ZLM Toer (foto: Omroep Zeeland)

Marcel Kittel

De slotetappe met start en finish in Oss werd gewonnen door Marcel Kittel uit Duitsland, uitkomend voor Quick Step Floors. Na ruim 180 kilometer bleef hij Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo) en de Duitser Andre Greipel (Lotto-Soudal) voor in de sprint.

Zeeuws grondgebied

Twee van de vijf etappes van Ster ZLM Toer 2017 werden gereden over Zeeuws grondgebied. De proloog in Westkapelle werd gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic. De winst in de tweede etappe, die startte in Tholen en eindigde in Hoogerheide, was voor Dylan Groenewegen.