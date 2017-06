Minder aandacht voor het scherm is meer tijd voor de patiënt

HIX

Artsen van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis zijn verheugd over het nieuwe systeem HIX. Het is makkelijker geworden om medische informatie, zoals bloeduitslagen, weefseluitslagen en röntgenfoto's, aan te klikken, terwijl tegelijkertijd ruimte blijft om aantekeningen te maken. Voorheen moesten artsen tussen de verschillende schermen switchen.

Het nieuwe systeem biedt bij het invoeren van diagnoses ook direct een aantal mogelijke vervolgstappen aan. Voorheen moest de arts een lange lijst aan mogelijke onderzoeken en verwijzingen doornemen.

"Ik denk dat de patiënt straks minder het gevoel heeft dat de dokter zo veel met dat computerscherm bezig is", zegt chirurg Robert de Vos.

Het Erasmus Medisch Centrum stapt volgende week vrijdag ook over op het HIX elektronisch patiëntensysteem. Artsen uit Rotterdam kunnen dan zonder problemen ook in Goes werken.