Vrouw van strand Breskens gehaald en in zorgwekkende toestand afgevoerd (foto: Politie Zeeland/West-Brabant)

Een volwassen vrouw is zondagmiddag van het strand van Breskens gehaald, nadat ze onwel was geworden.

De hulpdiensten kregen rond 15.45 uur een melding van een reanimatie bij de Veerhaven. Twee ambulances, de politie en een Belgische traumahelikopter werden ingezet. Het slachtoffer is vanaf het strand per ambulance naar het AZ Sint Jan in Brugge gebracht.