'Sloebrug in Vlissingen gaat omhoog met vrouw erop'

De vrouw stond met haar fiets op de brug toen die openging. Een man schoot haar te hulp. (foto: Sander Marteijn)

Volgens een ooggetuige gebeurde het incident tussen 15.00 en 15.30 uur. De brug stopte volgens hem met stijgen toen die ongeveer 50 graden omhoog stond. Een automobilist zou zijn uitgestapt en naar de vrouw zijn geklommen. Vervolgens is de Sloebrug weer gedaald.

112

Wat er misging is niet duidelijk. Aan het begin van de avond deelden mensen op Facebook foto's van het incident. De politie kreeg vervolgens tegen 19.30 uur ook een melding binnen via 112. Daarop is de politie gelijk bij de brug gaan kijken. Er was toen niets meer aan de hand.

"Dat is logisch als het incident 's middags al is gebeurd", zegt Willem-Jan Uytdehage van de politie. "Het is mij dan ook niet duidelijk waarom pas tegen 19.30 uur naar 112 is gebeld over het incident."

De vrouw klampt zich vast aan de reling (foto: Omroep Zeeland)

Op Facebook is de foto met de vrouw op de brug veel gedeeld. Veel mensen reageren verontwaardigd op de gebeurtenis. Anderen vragen zich af of de foto's wel echt zijn.