Kopzorgen bij voetbalclubs door nieuwe competitieopzet

Passen en meten

De toernooien na afloop van de competitie zijn voor veel kinderen het hoogtepunt van het seizoen. Maar door de nieuwe competitieopzet eindigt het seizoen volgend jaar later, waardoor de toernooien in het gedrang komen. "Het wordt echt passen en meten", zegt bestuurslid Jeanine Schot van Tholense Boys. "En de gemeente moet meewerken. De gemeente sluit de velden begin juni om het gras rust te gunnen voor het nieuwe seizoen. Maar als ze dat volgend jaar doet dan is er geen tijd meer om een toernooi te organiseren."

Vaarwater

Bij FC Axel zitten ze met hetzelfde probleem. "Het gevolg is dat alle clubs in dezelfde korte periode hun toernooi moeten gaan organiseren", zegt jeugdtrainer Stefan Liefting. "Dat betekent dat je in elkaars vaarwater gaat zitten."

Belgische clubs

Voor sommige Zeeuws-Vlaamse clubs is er nog een extra probleem. Zij zijn grotendeels afhankelijk van deelname van Belgische teams, maar bij onze zuiderburen eindigt het seizoen al eind april. Mochten de toernooien naar juni worden verschoven dan is de kans groot dat de Belgen afhaken. "Dat zou een ramp zijn voor de omzet en het toernooi in het algemeen", aldus Jimmy van Laere van HVV '24. De club uit Hulst organiseert ieder jaar een toernooi waarvan 50 van de 100 deelnemende teams uit België komen.

Nieuwe competitieopzet

De reguliere competitie gaat dit jaar op 23 september van start. Dat is bijna drie weken later dan afgelopen seizoenen. De KNVB heeft hiertoe besloten na overleg met de clubs. Voordeel is dat iedereen dan weer terug is van vakantie en teams dus compleet beginnen aan het nieuwe seizoen. De competitie eindigt op 27 mei. Hierdoor kan er langer worden gevoetbald met lekker weer.