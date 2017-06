Zeeland wordt wakker: Sloebrug, kopzorgen en minder schermen

De vrouw klampt zich vast aan de reling (foto: Omroep Zeeland)

Sloebrug omhoog

De Sloebrug in Vlissingen is gistermiddag omhoog gegaan terwijl er nog iemand op stond. Op foto’s die op Facebook zijn gedeeld is te zien hoe iemand met een fiets zich aan de reling vastklampt.

Voetballers tijdens het jeugdtoernooi van Tholense Boys (foto: Omroep Zeeland)

Kopzorgen

De nieuwe competitieopzet in het amateurvoetbal leidt tot zorgen bij veel Zeeuwse clubs. Komend seizoen zal de competitie later beginnen en ook later eindigen. Dat betekent dat er aan het eind van het seizoen minder tijd is voor de clubs om de jaarlijkse voetbaltoernooien te organiseren.

(foto: Omroep Zeeland)

Minder computerscherm

Ziekenhuis ADRZ is overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntensysteem. Artsen kunnen nu makkelijker in één systeem alle uitslagen van onderzoeken overzien en tegelijk aantekeningen maken. Een makkelijker computersysteem geeft meer tijd voor persoonlijke aandacht.

Bij de Grevelingen waren dit weekend flink wat zeilboten op het water (foto: Sybrand Treffers | Verzeeuwigd)

Het weer

Er is veel zon en het wordt snel warm. Aan het water wordt het 26 graden, in Zeeuws-Vlaanderen plaatselijk 32 graden. Er is maar weinig wind en vanmiddag steekt een zeewindje op.