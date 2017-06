Paarden losgebroken op N667 bij Heinkenszand

De nachtploeg van de politie kreeg vanochtend vroeg op de N667 bij Heinkenszand een uitdagende klus. "Aan het einde van je nachtdienst negen losgebroken paarden een weiland in krijgen is best moeilijk", schrijft de politie.

De politie zette een foto van de paarden op Facebook (foto: Politie) De dieren waren uit een weiland gebroken en een weg op gelopen waar 80 kilometer per uur mag worden gereden. Uiteindelijk wisten de agenten de dieren weer terug in de wei te krijgen. "Gelukkig is het gelukt en lopen deze paarden niet meer op een 80km/h-weg", schrijven de agenten op Facebook.