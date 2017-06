Levensgevaarlijke situatie op Sloebrug, niemand belde 112

De vrouw klampt zich vast aan de reling (foto: Omroep Zeeland)

Het is goed dat burgers zelf hulp bieden aan mensen in nood, zegt Uytdehage. "Maar mensen moeten zichzelf niet in gevaar brengen. Dan ga je van één persoon in nood, naar meerdere personen die in levensgevaar zijn."

De politie vindt het vooral vreemd dat mensen wel foto's maakten van de gebeurtenis, maar niet op het idee kwamen om de hulpdiensten te bellen. "Hier had de politie bij moeten zijn. We hebben op het moment dat het gebeurde geen enkele melding gekregen", zegt Uytdehage.

Onze centralist had binnen enkele seconden de nummers gehad die bij de brug horen." Willem-Jan Uytdehage, woordvoerder

Een ooggetuige zei tegen Omroep Zeeland dat zij op zoek waren gegaan naar het telefoonnummer van de brugwachter. Het alarmnummer 112 bellen was veel sneller geweest. "Onze centralist had binnen enkele seconden de nummers gehad die bij de brug horen. Ook hadden we er met spoed hulpdiensten naartoe kunnen sturen.

Volgens de politie is het in dit soort situaties altijd goed om direct met 112 te bellen. "Onze centralisten zijn gespecialiseerd om situaties in te schatten en vervolgens ambulance, brandweer of politie erop af te sturen."

Vier uur later

De politie kreeg uiteindelijk wel een melding via 112 binnen, maar dat was pas tegen 19.30 uur. Meer dan vier uur na het incident. Waarschijnlijk gebeurde dat op basis van de foto's die op sociale media rondgingen. De politie is op basis van die melding bij de Sloebrug gaan kijken. Er was toen dus niets meer aan de hand.

