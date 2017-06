Hitte in Zeeland: 32 graden in Zeeuws-Vlaanderen

17:20 Bouwvakkers in de zon

Bouwvakkers werken vaak in de brandende zon maar krijgen van de baas extra flesjes water en een ijsje vandaag. De flesjes zonnebrandcrème staan klaar in de bouwkeet.

Als ze hun shirt uit willen doen, moeten ze zich insmeren van mij." Uitvoerder Raymond Elfrink van bouwbedrijf Fraanje

Zorgcentra in Zeeland werken volgens het hitteplan met deze warmte. Omdat de temperatuur buiten hoger is dan binnenshuis worden ramen en deuren op het heetst van de dag dichtgehouden en wordt er vanavond pas geventileerd. De bewoners krijgen extra veel te drinken en een ijsje. Zoals in Verpleeghuis Ter Valcke in Goes.

15:26 Koeien zoeken verkoeling

Deze koeien zoeken verkoeling in het natuurgebied bij Veere.

15:05 Het blijft warm

Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Ook morgen is het zonnig, af en toe drijft er een beetje sluierbewolking over. Er waait een zwakke tot matige noorden- tot noordoostenwind. Het wordt 26 tot 31 graden.

14:16 Waterschap waarschuwt

Waterschap Scheldestromen waarschuwt preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen. “Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater”, is de boodschap. Het voorspelde warme weer voor komende week kan er voor zorgen dat op sommige plekken de waterkwaliteit achteruit gaat. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen.

Ook agrariërs wordt gevraagd om rekening te houden met de droogte. Beregening is alleen toegestaan wanneer agrariërs een watervergunning hebben en ook voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning gesteld worden. In de vergunning is onder andere aangegeven dat er niet beregend mag worden wanneer het waterpeil onder een bepaald niveau is gezakt. Dit om voldoende water in de sloot en de bodem te houden. In deze droge periode controleert het waterschap actief op de voorwaarden uit de watervergunning.

13:56 Zon, zee, strand

Op Instagram verschijnen veel mooie foto's van mensen die in Zeeland genieten van het mooie weer. Ook in Zoutelande is het goed vertoeven!

13:24 Aan het werk

Dit raadslid in Terneuzen moest vanmorgen een bibliotheek openen.

12:55 Hitte in Zeeland

Verslaggever Anke Tanihatu doet verslag van de hitte in Zeeland.

11:46 Hitteplan in werking

Het RIVM heeft voor Zeeland het hitteplan geactiveerd. Dat plan is bedoeld om problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, zieken en mensen met overgewicht zoveel mogelijk te beperken. Het hitteplan van het RIVM is naast Zeeland ook geactiveerd voor Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

11:17 Heerlijk fietsweer

Veel mensen moeten werken vandaag, maar sommigen genieten op de fiets van onze provincie op deze warme dag.

10:35 Schilderen

De temperatuur wordt overal goed in de gaten gehouden, maar er is bijvoorbeeld nog geen officieel hitteprotocol. Aannemersbedrijf Fraanje roept werknemers wel op om voldoende te drinken en vooral te smeren. Schilder Toon Poppe vertelde vanmorgen in "Zeeland wordt Wakker" dat hij ook maatregelen neemt tegen de hitte.

10:10 Hoge temperaturen

Er is vandaag veel zon en de temperaturen lopen snel op. Dichtbij het water wordt het ongeveer 26 graden, in het binnenland van Zeeuws-Vlaanderen kan het kwik tot 32 graden stijgen. Bij dit alles waait er een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordoosten. Verder steekt vanmiddag een zeewindje op dat ervoor zorgt dat de temperaturen bij het water dan enkele graden dalen. Vanavond en de komende nacht is het helder en blijft het nog lang warm.