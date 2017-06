LIVE Hitte in Zeeland: 32 graden in Zeeuws-Vlaanderen

11:46: Hitteplan

De RIVM heeft voor Zeeland het hitteplan geactiveerd. Dat plan is bedoeld om problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, zieken en mensen met overgewicht zoveel mogelijk te beperken. Het hitteplan van het RIVM is naast Zeeland ook geactiveerd voor Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

11:17

Veel mensen moeten werken vandaag, maar sommigen genieten op de fiets van onze provincie op deze warme dag.

10:35

De temperatuur wordt overal goed in de gaten gehouden, maar er is bijvoorbeeld nog geen officieel hitteprotocol. Aannemersbedrijf Fraanje roept werknemers wel op om voldoende te drinken en vooral te smeren. Schilder Toon Poppe vertelde vanmorgen in "Zeeland wordt Wakker" dat hij ook maatregelen neemt tegen de hitte.

10:10

Er is vandaag veel zon en de temperaturen lopen snel op. Dichtbij het water wordt het ongeveer 26 graden, in het binnenland van Zeeuws-Vlaanderen kan het kwik tot 32 graden stijgen. Bij dit alles waait er een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordoosten. Verder steekt vanmiddag een zeewindje op dat ervoor zorgt dat de temperaturen bij het water dan enkele graden dalen. Vanavond en de komende nacht is het helder en blijft het nog lang warm.