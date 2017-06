Peetman maakt single met leden van Echosonic

Peetman maakt single met leden van Echosonic (foto: Ziggy Marlissa)

De Middelburgse singer-songwriter Peetman heeft een single gemaakt met leden van de band Echosonic. De single heet I Got Up. Als naam voor de nieuwe gelegenheidsformatie kozen ze Peetman & The Beefcake Barbers.

Peetman & The Beefcake Barbers - I Got Up De band bestaat uit gitarist en zanger Peetman, drummer Marc Blom, gitarist Ziggy Marlissa en bassist Loek van der Linde. De laatste drie zijn bekend van Echosonic. De opnames vonden plaats in de South West Studio van Marc en Ziggy. Oefenruimte De muziek is geschreven in de oefenruimte. Alle instrumentalisten hadden hun inbreng, zodoende spreekt de band van een echte teamprestatie. Het tweede nummer zal later dit jaar worden gepresenteerd.