Gevangenis moet debacle Voetbalexperience doen vergeten

Na vier jaar is er weer een bestemming voor het pand van de geflopte Voetbal Experience op het Zeeuws Entertainment Park (ZEP) in Middelburg. Prison Island is een ontsnappingsspel met in verschillende ruimtes een gevangenisthema. Ondernemers Jasper van Rijnsoever en Ronald Vree verwachten 25.000 bezoekers per jaar.

Ik denk dat het ZEP een valse start heeft gemaakt. De crisis zorgde ervoor dat mensen én niet wilden investeren én niet wilden uitgeven aan entertainment." Jasper van Rijnsoever, eigenaar Prison Island Van Rijnsoever en Vree runnen al zeven jaar de indoor-minigolfbaan Glow Golf op het ZEP. Ze hebben de slechte jaren van het terrein meegemaakt. "Ik denk dat het ZEP een valse start heeft gemaakt", zegt Van Rijnsoever. "De crisis zorgde ervoor dat mensen én niet wilden investeren in entertainment, én ook niet wilden uitgeven aan entertainment." Daarnaast denkt hij dat de vele Duitse toeristen de Voetbal Experience links lieten liggen, omdat het alleen maar over het Nederlands Elftal ging. Een ruimte bij Prison Island Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Het idee van Prison Island komt uit Scandinavië. In Middelburg kent het spel twintig ruimtes waar bezoekers opdrachten moeten uitvoeren. Dat varieert van het oplossen van raadsels tot het zoveel mogelijk punten scoren door met een basketbal te gooien. Tijdsfactor Het spel blijft volgens Van Rijnsoever interessant omdat er een tijdsfactor is, waardoor je de spellen meerdere malen wil spelen. Naast het spel komt een bescheiden horeca-gedeelte. Het geheel neemt ongeveer de helft van de ruimte van de voormalige Voetbal Experience in beslag. Het voetbalmuseum mikte in het verleden op 200.000 bezoekers. Prison Island zet op een veel lager getal in: 25.000. Van Rijnsoever baseert dit getal op de cijfers van Glow Golf, maar denkt dat het laag ingeschat is. In Utrecht en Winterwijk zijn al eerder vestigingen van Prison Island open gegaan en daar komen volgens Van Rijnsoever meer bezoekers op af dan hij nu voor Middelburg inschat. Mocht het een succes worden, dan wil hij ook de rest van de ruimte gaan invullen.