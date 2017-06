'Eerst lekker eten en dan voetballen'

Nachtvoetbal

Romeo Goelaman is een van de voetballers die om één uur 's nachts in de sporthal staan. "Nee hoor," zegt hij, "voetballen tijdens de vastenmaand is niet zwaar. We hebben net om tien uur nog mogen eten." Goelaman is goed getraind, want hij speelt bij de Vlissingse voetbalclub Groene Ster. Tijdens de ramadan is Sporthal Baskensburg op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht open van twaalf tot drie uur 's nachts. De jongeren spelen korte wedstrijdjes zaalvoetbal en hoewel ze overdag hebben gevast, is de animo er niet minder om. Na afloop ruimen de jongeren de boel zelf op.

Voetballende jongeren in sporthal Baskensburg tijdens de ramadan (foto: Omroep zeeland )

Eten, moskee, voetbal

"Het is een initiatief van de jongeren zelf," vertelt Abdul Bousantouh. Hij is jongerenwerker bij de Vlissingse welzijnsorganisatie ROAT. Zelf voetbalt Bousantouh gewoon mee. "We hebben heerlijk gegeten om vijf over tien. Daarna zijn we naar de moskee gegaan en nu komen we bij elkaar om lekker te voetballen."

Op 24 juni wordt het laatste partijtje gespeeld, want dan eindigt de ramadan.