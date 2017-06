'Vrouw op Sloebrug kroop onder slagboom door, brugwachter zit thuis'

Als de brug opengaat, gebeurt dat in verschillende stappen. Eén van die stappen is een visuele controle door de brugwachter of de brug helemaal leeg is. Daarbij is de vrouw over het hoofd gezien. De brugwachter heeft toen de brug omhoog laten gaan, terwijl dat niet had gemogen.

Tussen de tijd dat de vrouw onder de slagboom kroop, en er op de noodknop werd gedrukt, zat 25 seconden, zegt de provincie.



Een schipper zag de vrouw op de brug staan en waarschuwde de brugwachter via de marifoon. Daarop besloot de brugwachter op de noodknop te drukken. De Sloebrug wordt bestuurd vanuit de nautische centrale in Vlissingen.

Onderzoek

De provincie heeft vanochtend de Onderzoeksraad voor Veiligheid ingelicht over het incident. Omdat er geen ernstige gewonden zijn gevallen, heeft de raad besloten geen onderzoek te doen, zegt de provincie.

De provincie laat zelf een extern onderzoek uitvoeren om de procedures door te lichten. Gedurende het onderzoek heeft de brugwachter gevraagd om thuis te mogen blijven.

Goed gesprek

De politie heeft laten weten dat ze een 'goed gesprek' heeft gehad met de vrouw die een paar benauwde momenten beleefde op de brug. Er is besloten haar niet te beboeten.

