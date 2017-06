Schuurbrand Koewacht smeult nog na, mogelijk aangestoken

De brandweer is nog altijd aan het nablussen van de grote brand die afgelopen zaterdag uitbrak in een schuur op de grens bij Koewacht. De schuur ligt vol stro en dat smeult nog altijd na. De verwachting is dat de brandweer pas in de loop van de avond klaar is met nablussen.

Zeeuwse en Belgische brandweer blussen brand (foto: Omroep Zeeland) Volgens de Belgische grensgemeente Stekene is bij de brand mogelijk asbest vrijgekomen. De gemeente gaat dat nu onderzoeken. Maar volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er aan de Zeeuwse kant van de grens in ieder geval géén asbest neergekomen. De wind stond richting België en bij metingen werd in het Zeeuwse deel van Koewacht geen asbest gevonden. Vergiftigd De eigenaar van de schuur zegt in een interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws dat de brand waarschijnlijk is aangestoken. Onlangs werden namelijk zijn twee honden vergiftigd en twee van zijn koeien werden ernstig toegetakeld met een mes. Maar wie het op hem gemunt heeft, dat weet hij niet, zegt ie. Lees ook: Brand in manege Koewacht geblust door Zeeuwse en Belgische brandweer